Туркменистан отгораживается от Афганистана бетонной стеной

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7 сентября 2021, 12:29

Власти Туркменистана опасаются массового наплыва беженцев из Афганистана. Существующая граница из колючей проволоки может не удержать спасающихся от новой власти.



Президент России Владимир Путин ранее призывал руководство стран Центральной Азии к организации безопасности своих территорий. По мнению российского лидера, необходимо воздержаться от приёма беженцев. В ЕС также не готовы к принятию иностранцев. Взамен на это Брюссель предложил странам, приютившим афганцев, материальную помощь в размере 600 миллионов долларов.



В Ашхабаде заявили, что границу патрулируют усиленные отряды с использованием беспилотных устройств. Идея возведения бетонной стены поднимается туркменскими властями уже не первый год. Пограничники многократно останавливали перебежчиков с Афганистана. В приграничных районах соседнего государства проживают этнические туркмены, которые не видят препятствий в пересечении границы. Целые группы людей ушли из Туркмении в Афганистан ещё в советский период. Не исключено, что в скором времени они захотят вернуться. В конце прошлого месяца несколько афганцев уже прорывали подкоп, но были задержаны пограничниками. Сложная обстановка в Афганистане заставляет туркменские власти оперативно принимать решения по укреплению собственных рубежей.





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