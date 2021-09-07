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Туркменистан отгораживается от Афганистана бетонной стеной

, 12:29

Туркменистан отгораживается от Афганистана бетонной стеной

Власти Туркменистана опасаются массового наплыва беженцев из Афганистана. Существующая граница из колючей проволоки может не удержать спасающихся от новой власти.

Президент России Владимир Путин ранее призывал руководство стран Центральной Азии к организации безопасности своих территорий. По мнению российского лидера, необходимо воздержаться от приёма беженцев. В ЕС также не готовы к принятию иностранцев. Взамен на это Брюссель предложил странам, приютившим афганцев, материальную помощь в размере 600 миллионов долларов.

В Ашхабаде заявили, что границу патрулируют усиленные отряды с использованием беспилотных устройств. Идея возведения бетонной стены поднимается туркменскими властями уже не первый год. Пограничники многократно останавливали перебежчиков с Афганистана. В приграничных районах соседнего государства проживают этнические туркмены, которые не видят препятствий в пересечении границы. Целые группы людей ушли из Туркмении в Афганистан ещё в советский период. Не исключено, что в скором времени они захотят вернуться. В конце прошлого месяца несколько афганцев уже прорывали подкоп, но были задержаны пограничниками. Сложная обстановка в Афганистане заставляет туркменские власти оперативно принимать решения по укреплению собственных рубежей.

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