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Меркель предупредила, что на восстановление пострадавших от наводнения регионов Германии уйдут годы

, 11:09 Источник: ТАСС

Меркель предупредила, что на восстановление пострадавших от наводнения регионов Германии уйдут годы
последствия наводнения в Германии, Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на последнем пленарном заседании Бундестага текущего созыва, заявила, что на восстановление пострадавших от наводнения регионов Германии уйдут годы.

По словам канцлера ФРГ, на восстановление после разрушительного удара стихии потребуются месяцы и даже годы. Ангела Меркель предупредила, что жителям и властям Германии понадобится выдержка. Политик также обратила внимание на то, что стихийное бедствие, которое вызвали аномальные дожди, говорит о важности борьбы с изменением климата.

Напомним, с 12 июля на запад и юго-запад Германии обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Только в районе Арвайлер жертвами стихии стал 141 человек.

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