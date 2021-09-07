В США заплатят по 1000 долларов за хорошее поведение

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7 сентября 2021, 10:53

Власти американского города Сан-Франциско планируют выплачивать потенциально опасным личностям до 500 долларов в месяц, с условием их отказа от участия в криминальных разборках с использованием оружия. В текущем году в городе от пуль бандитов погибло людей в два раза больше, чем в прошлом.



Выплаты определённая категория горожан начнёт получать в октябре. Первыми станут десять человек из группы высокого риска использования огнестрела. В большей степени это жители бедных кварталов, не имеющие постоянной работы и ведущие асоциальный образ жизни.



Если за один месяц наблюдаемый не попадёт на крючок правоохранителей, он получит ещё 300 долларов. В случае урегулирования конфликтной ситуации с его участием, в качестве награды ему доплатят ещё 200 долларов. Таким образом за хорошее поведение можно ничего не делая получить 1000 долларов в месяц.



Постепенно количество наблюдаемых будет увеличиваться. В следующем году их численность может достичь 75 человек. В среднем на одного человека в год будет выделяться из бюджета около 6 тысяч долларов. Это меньшая сумма, по сравнению с затратами на содержание уголовника, проведение следственных действий. Но как бы законопослушные граждане не встали на криминальный путь, чтобы потом исправиться и получать помимо зарплаты такие бонусы.





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