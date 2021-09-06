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ЕС отказал Венгрии и Польше в финансовой поддержке, возможно исключение их из Евросоюза

, 17:11

ЕС отказал Венгрии и Польше в финансовой поддержке, возможно исключение их из Евросоюза

Европейский союз выделил денежные средства для восстановления экономики, пострадавшей от пандемии. На финансовые выплаты претендуют 18 государств. Значительные суммы получат Италия, Испания и Франция. При этом Венгрия и Польша оказались без внимания Брюсселя. По мнению ЕС, данные страны нарушают общеевропейские правила и верховенство закона.

Чтобы получить деньги, Варшава пошла навстречу ЕС, а вот Будапешту оказались дороги собственные принципы. В Европе недовольны венгерскими законами об ограничении ЛГБТ-пропаганды. А в Польше собственные законы считают выше европейских.

Вопросы восстановления экономики в ЕС обсуждали совместно с военным бюджетом. Страны долго не могли определиться относительно формата помощи: кредитами или безвозмездно. Принятие общеевропейского бюджета тормозили именно Венгрия и Польша. Их не устраивал критерий распределения средств. Весной текущего года Польша и Венгрия начали оспаривать верховенство закона своих стран в ЕС. Если Европейский суд посчитает иначе, им придётся либо покинуть состав ЕС, либо согласиться с существующими нормами.

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