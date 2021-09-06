Сенатор Джабаров прокомментировал завершение строительства «Северного потока — 2»

Сенатор Владимир Джабаров в понедельник прокомментировал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Глава МИД России Сергей Лавров сообщил сегодня ранее что «Северный поток – 2» начнет работать через несколько дней.
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта, также сегодня сообщила о начале укладки последней трубы второй нитки трубопровода.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в беседе с RT, что газопровод «Северный поток — 2» позволит улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа. Политик подчеркнул, что
«проект является не политическим, как пытались изобразить многие на Западе, в том числе Украина, а чисто коммерческим, экономическим проектом».
По мнению Джабарова, «с Россией надо сотрудничать и ничего кроме пользы от этого сотрудничества ни одна страна в мире не получит».
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