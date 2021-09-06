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Президент Киргизии может стать ханом, если народ так решит

, 13:11

Президент Киргизии может стать ханом, если народ так решит

Более 70 политических партий подали в ЦИК Киргизии уведомления о намерении принять участие в выборах в парламент, которые назначены на 28 ноября. Документы для участия в них необходимо сдать до 18 октября. Всего в стране зарегистрировано 290 политических партий. В бюллетень для голосования смогут попасть около 10 партий, после «согласования с главой государства».

Власть не заинтересована в появлении оппозиции в парламенте. Впрочем, как таковой оппозиции в стране уже и нет. Яркие оппозиционеры либо покинули Киргизию, либо находятся в заключении. Их либеральные идеи не нашли поддержки среди населения.

Депутат Рыскельди Момбеков предполагает, что в парламент теперь не пройдёт ни одна оппозиционная партия без воли вышестоящих. Для устранения неугодных политиков руководство страны организовало их прослушку.
 
На фоне серьёзного социального напряжения, пандемии министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предложил присвоить главе Киргизии титул хана, правителя нации. Однако такая идея не нашла поддержки среди народа. Терпение людей может закончиться уже через несколько месяцев. Эксперты не исключают, что в Киргизии в скором времени разразится голод, так как уже сейчас люди испытывают серьёзные проблемы с приобретением продовольствия.

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