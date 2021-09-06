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Судья Стинхейс сообщил о смерти одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17

, 13:44 Источник: ТАСС

Судья Стинхейс сообщил о смерти одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17
фото с места крушения MH17, Alexander Ermochenko/Xinhua/globallookpress.com

Судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 на востоке Украины в 2014 году, скончался. Слушания об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник, 6 сентября, в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.

«Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии», - пояснил судья.

Стинхейс добавил, что свидетель, известный как G9O81, умер несколько недель назад. По его словам, суд информировали об ухудшении здоровья усопшего.

Судья отметил, что установлены три возможные даты для вынесения вердикта по делу о крушении MH17: 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года и 15 декабря 2022 года. Стинхейс уточнил, что прокуратура выступит с обвинительным актом в середине ноября или начале декабря 2021 г., с 7 марта 2022 г. зарезервированы четыре недели для выступления защиты, а завершиться рассмотрение дела блоком слушаний, начинающимся 6 июня 2022 г.

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