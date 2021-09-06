Украинский парламент может отклонить закон Зеленского об олигархах

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6 сентября 2021, 12:27

В ходе рабочей поездки в США украинский президент Владимир Зеленский рассказал американским политикам о важности закона об олигархах. По мнению украинского лидера, он станет главным инструментом в борьбе с коррупцией.



Законопроект был принят парламентом в первом чтении. Однако не все депутаты и политики выступают за его полное принятие. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова считает, что его положения нарушают конституционные основы государства. Чтобы остановить его дальнейшее принятие Денисова намерена обратиться в Конституционный суд и параллельно отправить документ на оценку членами Европейской комиссии.



Положения закона подразумевают запрет олигархам участвовать в политической жизни государства, финансировать партии и депутатов. Помимо этого их обяжут предоставлять декларации о доходах. Чиновники, в свою очередь, должны будут отчитываться о целях встреч с олигархами. Для полного контроля Совет национальной безопасности и обороны создаст специальный реестр. Однако, до сих пор не известно, кто именно подпадает под статус олигарха на Украине. Оппозиция считает законопроект Зеленского попыткой узурпации власти.





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