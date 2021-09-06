Депутат Михайлова: в Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой
6 сентября 2021, 11:29
Депутат Киевского городского совета Алина Михайлова сообщила, что о сносе памятного знака в сквере на улице Маршала Якубовского, установленного в честь дружбы с Москвой.
«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что памятный знак был установлен в Киеве в 2001 году.
Ранее сообщалось, что ученики начальных классов города Вяземского Хабаровского края разрушили памятник на центральной площади, посвященный местным жителям, которые погибли в Великой Отечественной войне. Виновными оказались мальчики 9 лет.
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