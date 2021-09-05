Ушла из жизни на 40-м году солистка Girls Aloud Сара Хардинг

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5 сентября 2021, 20:10

Сара Хардинг, фото: Richard Goldschmidt/Global Look Press

Не стало британской актрисы, модели и певицы Сары Хардинг. Она ушла из жизни на 40-м году. Трагической новостью поделилась ее мать в социальной сети.

Родительница знаменитости в Instagram напомнила, что ее дочь была больна раком и боролась с тяжелой болезнью до конца. По словам матери, Сара умерла сегодня в утренние часы. “ Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно такой ее и будут помнить”,- отметила она.

В конце лета минувшего года Сара рассказала, что у нее обнаружили рак груди. Выявили его в начале того же года, но летом стало известно, что опухоль затронула прочие части тела. Напомним, что Хардинг снялась в нескольких кинокартинах, была солисткой поп-группы Girls Aloud.

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