Спасатели Испании перехватили 208 нелегалов, которые пытались добраться до страны на надувных лодках

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4 сентября 2021, 20:03 Источник: theins.ru

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В Испании сотрудникам Морской службы спасения удалось выявить в море нелегальных мигрантов в количестве 208 человек. Они намеревались приплыть к берегам этой страны.

По информации Associated Press, мигранты направлялись к берегам Испании на надувных лодках. Первая группа была представлена 106 людьми, среди которых было 20 детей и подростков, а также 44 женщины.

Вторая группа включала в себя 102 человека. Первая направлялась к Канарским островам, другая - к южному побережью Испании.

В испанском МВД подчеркнули, что за первые восемь месяцев текущего года нелегальная миграция выросла на 49%, если сравнивать с таким же периодом минувшего года.

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