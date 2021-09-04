The Daily Telegraph: Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации школьников от COVID-19

Британские власти готовы задействовать подростков в возрасте от 12 до 15 лет в вакцинации от COVID-19 уже на будущей неделе. Соответствующий материал появился на страницах газеты The Daily Telegraph.
Отмечается, что главный санитарный врач Англии Крис Уитти на днях может рекомендовать введение вакцины подросткам. При этом профильный экспертный совет решил не подключаться к такой рекомендации.
Члены Совместного комитета по вакцинации и иммунизации указали на то, что для здоровья несовершеннолетних польза от вакцинации значительной не будет. The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства, подчеркнула, что рекомендацию делать прививки подросткам все же дадут, и в настоящее время уже готовятся вводить им вакцину.
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