Нобелевский лауреат Чунг заявил, что в борьбе с изменением климата необходимо сокращать потребительские выбросы

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4 сентября 2021, 15:38 Источник: РИА Новости

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Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг в ходе Восточного экономического форума рассказал, в чем заключается слабость Парижского соглашения по климату. Он отметил, что оно не имеет обязательной юридической силы, не учитывает потребительские выбросы, ориентировано лишь на производственные.

Специалист подчеркнул, что Соединенные Штаты и европейские государства, когда на их территорию завозят товары из развивающихся стран, как раз на них свои выбросы и перекладывают. По его словам, в лучшую сторону ситуация не сдвинется, если государство игнорирует соглашение.

Кроме того, как сказал Чунг, основой целевых показателей сокращения углеродных выбросов, которые определяются на национальном уровне, является не потребление, а производство. “Мы должны сократить наше потребление. Это реальное сокращение”,- заключил он.

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