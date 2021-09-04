Литва начнёт строительство 500-километрового заграждения на границе с Белоруссией во второй половине сентября
4 сентября 2021, 14:43Источник:
ТАСС
Работы по строительству заграждения на границе Литвы с Белоруссией начнутся во второй половине сентября. Об этом стало известно в субботу, 4 сентября, после заседания правительственной комиссии во главе с литовским премьером Ингридой Шимоните.
По решения правительства Литвы, заграждение будут возводить в два этапа, сообщает ТАСС. Планируется защитить около 500 км границы. Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяженностью около 100 км в районе города Друскининкай начнется в середине сентября.
Литва за год намерена установить четырехметровое заграждение с колючей проволокой сверху. Перед забором сделают дополнительную защиту из колючей проволоки высотой три метра. Примерная стоимость работ оценивается в 152 млн евро.
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