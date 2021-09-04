Талибы сообщили о захвате стратегически важного района Хиндж в провинции Панджшер
4 сентября 2021, 12:26Источник:
РИА Новости
Талибы сообщили о захвате района Хиндж в провинции Панджшер в Афганистане. О захвате талибами стратегически важного района этой провинции заявил представитель движения «Талибан» Билал Карими.
По данным РИА Новости, Карими объявил последние новоссти, которые гласят, что Хиндж и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось взять только главное здание района Абшар. Талибы установили контроль над четырьмя районами афганской провинции Панджшер: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Талибы продвигаются к центру провинции.
(Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено).
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