Талибы сообщили о захвате стратегически важного района Хиндж в провинции Панджшер

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4 сентября 2021, 12:26 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Талибы сообщили о захвате района Хиндж в провинции Панджшер в Афганистане. О захвате талибами стратегически важного района этой провинции заявил представитель движения «Талибан» Билал Карими.

По данным РИА Новости, Карими объявил последние новоссти, которые гласят, что Хиндж и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось взять только главное здание района Абшар.

Талибы установили контроль над четырьмя районами афганской провинции Панджшер: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Талибы продвигаются к центру провинции.

(Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено).

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