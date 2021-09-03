Имя реального правителя Афганистана пока никому неизвестно

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3 сентября 2021, 15:43 Источник: Новая газета

Хайбатулла Ахундзада. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Талибы объявили об обретении духовного лидера, который встанет над правительством как верховный арбитр. Им стал Хайбатулла Ахундзада. О нем и о будущей конфигурации власти в Афганистане рассказал кандидат политических наук, востоковед Василий Кравцов.



Эксперт отметил, что Хайбатулла Ахундзада родился в 1961 году в религиозной семье, а его отец и дед были сельскими муллами. Происходит он из племени нурзай.



Хайбатулла Ахундзада окончил семинарию, медресе и проявил себя на стезе религиозного служения. В период антисоветского джихада вплоть до падения правительства Наджибуллы он был в бандах проповедником. Его деятельность была направлена на психологическую мотивацию молодежи в бандах, на укрепление идей джихада.



В октябре 1994 года он примкнул к талибам. Это было связано с тем, что его проповедническая деятельность проходила в том числе среди банд «Движение Исламской революции Афганистана» Мухаммада Наби.



Хайбатулла Ахундзада никогда не воевал как боевик или командир бандгруппы.



Со временем он стал признанным религиозным авторитетом в движении талибов. А в мае 2016 года он был назначен лидером «Талибана»*. Стоящего вне военной иерархии Хайбатуллу выбрали по причине возникновения соперничества между командирами, чреватыми даже вооруженными столкновениями. Поэтому движение отказалось от выдвижения на высший пост даже командиров самого высокого ранга.



По словам Василия Кравцова, реально управлять страной Хайбатулла Ахундзада не будет.



«Это аналог аятоллы. Править же по иранскому сценарию будет другой, мы скоро узнаем его имя», - подчеркивает востоковед.



При этом, он считает, что если отдать власть людям, командовавшим войсками при захвате власти в Кабуле, между ними возникнут такие противоречия, что может дойти и до стрельбы. Политика талибов пока еще не сформирована.



«Единственное, что можно утверждать достоверно — в проведении экономической политики у будущего правительства положение тяжелейшее. Да, в Афганистане за 42 года гражданской войны ни разу не было голода. Торговцы - это мощная лоббистская сила, практически буржуазный класс. Они обходят любые попытки повлиять на их бизнес.



Они кормят людей, да и сами выросшие среди базаров талибы являются стихийными рыночниками. Но ведь управление экономикой не исчерпывается такими простейшими задачами, как доставка продовольствия», - подчеркивает эксперт.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ





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