В Болгарии не могут сформировать правительство

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3 сентября 2021, 12:33

Политикам Болгарии не мешают вести споры ни пандемия, ни лесные пожары, ни беженцы. Погрузившееся в политический кризис государство фактически живёт без управления. Электорат страны полностью раздроблен. Ни одна из политических партий не может набрать необходимое количество голосов. В таких условиях крайне сложно не только сформировать правительство, но и наладить его работу.



Функционирование политической системы страны последние 12 лет обеспечивалось благодаря авторитету Бойко Борисова. Премьер-министр всегда пользовался поддержкой народа, умело обходил соперников. Но массовая коррупция и злоупотребление властью привели к ротации.



Протестное движение сформировало несколько политических партий. Однако они не смогли аккумулировать свой политический потенциал. Из-за этого люди не хотят идти голосовать. На последних выборах в июле явка составила 42%. Это самый низкий показатель за последние три десятилетия. Перейти к новой эре страна сразу не сможет. Потребуется несколько лет стабильности и слаженной работы парламента, чего достигнуть Болгарии вряд ли получится. Каждая политическая партия имеет своё видение относительно программы реформирования государства и консенсуса не предвидится.

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