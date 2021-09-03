На Украине формируется список нежелательных организаций, как в России

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3 сентября 2021, 11:32

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде проработать закон о «террористических организациях». Он уже зарегистрирован в парламенте, однако, по мнению окружения президента, требует значительной доработки. Ряд политиков заинтересован в создании надёжного механизма для законной ликвидации политических партий, общественных организаций, СМИ, словом, как в ненавистной ими России.



Действующий закон определяет «террористическую организацию» как преступное сообщество, лица которого готовят и, или совершают теракт. Организация признаётся террористической только по решению суда. В новой редакции закона в суд для признания организации террористической теперь может обратиться любой гражданин, а не только прокуратура, как это было ранее.



Бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор юстиции Василий Вовк считает, что новый закон о «террористических организациях» создаётся в политических целях. Под статью можно будет подвести любого неугодного власти гражданина. Обнародование законопроекта и его рассмотрение могут спровоцировать противостояние политических группировок в украинском парламенте. Депутаты понимают, что они сами попадут под своё детище, если их взгляды не будут совпадать с позицией партией власти.





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