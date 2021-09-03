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На Украине формируется список нежелательных организаций, как в России

, 11:32

На Украине формируется список нежелательных организаций, как в России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде проработать закон о «террористических организациях». Он уже зарегистрирован в парламенте, однако, по мнению окружения президента, требует значительной доработки. Ряд политиков заинтересован в создании надёжного механизма для законной ликвидации политических партий, общественных организаций, СМИ, словом, как в ненавистной ими России.

Действующий закон определяет «террористическую организацию» как преступное сообщество, лица которого готовят и, или совершают теракт. Организация признаётся террористической только по решению суда. В новой редакции закона в суд для признания организации террористической теперь может обратиться любой гражданин, а не только прокуратура, как это было ранее.

Бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор юстиции Василий Вовк считает, что новый закон о «террористических организациях» создаётся в политических целях. Под статью можно будет подвести любого неугодного власти гражданина. Обнародование законопроекта и его рассмотрение могут спровоцировать противостояние политических группировок в украинском парламенте. Депутаты понимают, что они сами попадут под своё детище, если их взгляды не будут совпадать с позицией партией власти.

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Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

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