В Европе создадут собственную армию, не надеясь на США после Афганистана

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3 сентября 2021, 10:59

В Словении проходит встреча министров иностранных дел и обороны ЕС. Главное внимание политиков уделено событиям в Афганистане. В изменившихся условиях министры обсуждают приоритеты развития своих государств. Вместе с этим в Европе пытаются определить целесообразность нахождения американских войск на континенте.



По итогам встречи министры не планируют подписывать каких-либо документов. Однако дать объективную оценку выводу американских войск с афганской земли всё же потребуется. Особую обеспокоенность европейцы выражают относительно риска наплыва беженцев. Если в 2015 году благодаря договорённостям с Турцией этого избежать удалось, то от нового миграционного кризиса Европа оказалась не застрахованной.



На текущий момент Брюссель не имеет ни с одним сопредельным государством каких-либо договорённостей. В ЕС даже слышать не хотят о новых беженцах. Чтобы обезопасить континент он военных угроз, страны европейского континента обсудят также вопросы создания вооружённых сил быстрого реагирования. После событий в Афганистане стало понятно, что собственная оборона является лучшей гарантией безопасности, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Иными словами, европейцы задумались, что США могут их в любой момент бросить так же, как и Афганистан. Концепция безопасности будет утверждена в октябре. В проектном документе указано, что численность собственной армии ЕС будет доходить до 50 тысяч солдат.





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