Как власти разных стран отключают интернет

Эксперты организации Access Now опубликовали отчет об отключениях интернета правительствами разных стран мира. Они насчитали 213 таких случаев только за 2019 год.



Оказалось, что в 2019 году Интернет отключали в 33 странах. Безусловным лидером рейтинга стала Индия со 121 блокировкой Сети. На втором месте Венесуэла с 12 отключениями, в Йемене было 11 таких случаев.



В 2019 году зафиксировано 35 случаев отключения, которые длились более семи дней. Шри-Ланка, Турция, Зимбабве, Иран и Ирак применяли такую тактику больше недели.



Самая продолжительная блокировка Интернета была в стране Центральной Африки Чад — 472-дневное отключение соцсетей и мессенджеров с марта 2018 года по июль 2019 года. Это произошло, когда парламент страны рекомендовал внести поправку в конституцию, позволяющую нынешнему президенту Идриссу Деби оставаться на своём посту до 2033 года. Деби в то время заявлял, что ограничения Интернета предназначены для поддержания безопасности перед лицом террористических угроз.



В 2020 году показатель отключений в мире снизился до 155 случаев. С января по май 2021 году в 21 стране было зарегистрировано 50 блокировок Сети.



Всего за последние 10 лет в мире было зафиксировано около 850 случаев отключения интернета по решению правительств, причем 768 инцидентов произошло в последние пять лет.



Эксперты Access Now считают, что в 2021 году авторитарные режимы использовали отключения сети для подавления протестов и инакомыслия. По их мнению, такого рода усилия по цензуре и манипулированию людьми во время выборов, а также по захвату власти в рамках попытки государственного переворота поставили жизни людей под угрозу во время глобальной пандемии. Эксперты отмечают, что отключение интернета обычно происходит в странах с нестабильной политической ситуацией.



Власти Ирана, Кубы, Казахстана, Мьянмы и многих других стран полностью отключали связь во время протестов.



«Правительства используют сбои в работе сетей как инструмент не только для предотвращения и разобщения самого протеста, но и для сокрытия нарушений прав человека, которые обычно связаны с протестами, особенно в странах с авторитарными режимами или слабой демократией», — заключают эксперты Access Now.



Отключение связи во время массовых протестов зачастую сопровождается насилием со стороны правоохранительных органов, которое власти предпочитают скрыть.





