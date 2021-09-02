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Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал не допускать потерь среди мирного населения в афганском Панджшере

, 20:41 Источник: РИА Новости

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал не допускать потерь среди мирного населения в афганском Панджшере
pixabay.com

В ООН считают необходимым не допускать потерь среди мирных жителей в Панджшере Афганистана. Такое заявление сделал в ходе брифинга Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН.

Его попросили высказаться о сложившейся в Панджшере ситуации. По его словам, любой продолжающийся бой усложняет гуманитарную ситуацию. Дюжаррик подчеркнул, что это приводит к росту проблем с доступом для представителей ООН.

Он призвал противоборствующие стороны в указанной афганской провинции не повреждать гражданскую инфраструктуру, а также не допускать потерь среди мирного населения.

Некоторое время назад поступила информация о том, что боевики “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация) намерены в ближайшие часы нанести по Панджшеру “окончательный удар”.

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