Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал не допускать потерь среди мирного населения в афганском Панджшере

В ООН считают необходимым не допускать потерь среди мирных жителей в Панджшере Афганистана. Такое заявление сделал в ходе брифинга Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН.
Его попросили высказаться о сложившейся в Панджшере ситуации. По его словам, любой продолжающийся бой усложняет гуманитарную ситуацию. Дюжаррик подчеркнул, что это приводит к росту проблем с доступом для представителей ООН.
Он призвал противоборствующие стороны в указанной афганской провинции не повреждать гражданскую инфраструктуру, а также не допускать потерь среди мирного населения.
Некоторое время назад поступила информация о том, что боевики “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация) намерены в ближайшие часы нанести по Панджшеру “окончательный удар”.
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