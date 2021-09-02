Читатели польского издания Gazeta.pl о президенте Белоруссии Лукашенко: «Как он это делает?»

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2 сентября 2021, 17:53 Источник: ИноСМИ

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели издания Польши Gazeta.pl высказались о закупке Белоруссией вооружения Российской Федерации. Некоторые из них задались вопросом, почему польское руководство вынуждено покупать оружие у Вашингтона по гораздо более высокой цене.

Ранее белорусский президент заявил, что в ближайшее время РФ поставит в страну в том числе десятки вертолетов, самолетов, средства ПВО и, вероятно, ЗРК С-400.

Пользователь с ником element_antykapitalistyczny написал, что Александр Лукашенко ведет разговор с главой российского государства, ведь Европа с президентом Белоруссии разговаривать не желает. Юзер допустил, что в дальнейшем белорусский лидер начнет сотрудничать с Поднебесной и даже может договориться с боевиками “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация).

“Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром!”,- подчеркнул пользователь с ником herr7.

Некоторые читатели написали, что Лукашенко за российское вооружение придется отдать большие деньги, но вот США запаниковали и бросили на афганской территории вооружение на 85 млрд долларов.

“Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно”,- поделился мнением el. commendante.

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