Хорватское издание Advance предрекло Ирану войну с США, из которой Тегеран не выйдет победителем

Аргументы Недели → В мире 13+

2 сентября 2021, 17:20 Источник: Военное обозрение

pixabay.com

Союзники Соединенных Штатов начали сомневаться в могуществе этой страны после провала Вашингтона в Афганистане. Американцам в срочном порядке требуется победоносная война, которая позволит искоренить долю сомнений.

Соответствующий материал появился на страницах хорватского издания Advance. Его автор Антун Роша раскрыл возможное место грядущей войны США. По словам эксперта, Израиль попытается приложить максимум усилий, чтобы Вашингтон не вернулся в ядерную сделку с Ираном.

В Соединенных Штатах предусматривают иной вариант, которым американцы могут воспользоваться. И дело далеко не в санкциях, а в вооруженном конфликте. По мнению Роша, Вашингтон может принять решение о старте войны с Ираном, взяв за основу “разведданные”, которые при этом могут быть и не подтверждены.

Автор подчеркнул, что именно Иран станет для США “идеальной” страной для будущего конфликта. При этом эксперт полагает, что вместо “традиционных” действий Вашингтон ударит авиацией и ракетами по иранским подземным объектам, после чего Тегеран будет вынужден капитулировать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости