Вирусолог Болибок связал рост заболеваемости COVID-19 в Израиле с распространением «дельта»-штамма

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2 сентября 2021, 16:52 Источник: lenta.ru

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На территории Израиля наблюдается рост числа заражений COVID-19, а ведь в этой стране прививку от коронавируса получила большая часть жителей. Причиной сложной ситуации стало распространение “дельта”-штамма.

Также специалисты отмечают снижение эффективности имеющихся в Израиле вакцин против коронавирусной инфекции. Этой информацией поделился вирусолог, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, на изменении кривой случаев инфицирования COVID-19 в Израиле сказалось то, что вакцины стали демонстрировать меньшую эффективность против новых штаммов, однако по-разному. Так, у матричных вакцин наблюдается самое заметное снижение, несколько меньше - у векторных. Болибок добавил, что до настоящего времени в этой стране вакцинировали 64% населения.

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