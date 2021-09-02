Украинский журналист Муждабаев призвал власти Украины дать Севастополю и Симферополю другие названия

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2 сентября 2021, 15:31 Источник: tsargrad.tv

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Журналист Айдер Муждабаев, являющийся представителем “Меджлиса крымско-татарского народа”* (запрещенная в России экстремистская организация), призвал украинское руководство наделить города Крымского полуострова иными названиями.



Отметим, что ранее он бежал из российской столицы на Украину, где присоединился к группировке экстремистов. Так, на YouTube-канале он опубликовал видео, в котором заявил, что “Никакого Севастополя нет”, города Крыма необходимо переименовать, “чтобы не было там русского мира и духа”.

Экстремист подчеркнул, что Симферополь, Севастополь, Евпатория, Феодосия - это “придуманные Екатериной псевдогреческие названия”. Их историческими названиями, как он указал, являются “Кефе, Гезлев, Акъяр”. Кроме того, журналист назвал Екатерину “дикаркой, абсолютно похожей на страну, которую она возглавила”.

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