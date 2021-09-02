Украина заблокировала выезд транспорта из Приднестровья

Аргументы Недели → В мире 13+

2 сентября 2021, 12:55

В сентябре исполняется 31 год с момента отсоединения Приднестровья от Молдовы. Официальный Кишинёв накануне обратился в Киев с просьбой заблокировать выезд автомобилей с территории Приднестровья. Позже просьба была отозвана, однако машины из непризнанной республики не могут пересечь украинскую границу.



В Киеве решили не идти на поводу западных соседей. К тому же Приднестровье рассматривается на Украине как зона влияния России. Украинские политики сравнивают непризнанную республику с ДНР и ЛНР.



Просьбой заблокировать выезд приднестровским машинам Кишинёв хотел лишь оказать давление на Тирасполь. Но политические игры зашли слишком далеко. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в республике ожидали подвоха от новой молдавской власти. Несмотря на усилия и предложения приднестровцев, Молдавия не согласилась на проработку вопроса о пересечении границы на автомобилях и выдаче нейтральных номеров. Помимо блокировки движения транспорта Украина запретила экспорт ряда товаров.



Красносельский напомнил, что на территории непризнанной республики проживает порядка 80 тысяч украинцев. Ограничение Украиной передвижения транспорта создало множество проблем и для соотечественников.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости