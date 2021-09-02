Постсоветские страны вынуждены занимать больше денег у зарубежных кредиторов

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2 сентября 2021, 11:46

Из-за пандемии страны постсоветского пространства вынуждены брать дополнительные кредиты в зарубежных банках. Чаще всего займы делаются в России, Китае и на Западе. При этом вес РФ для стран бывшего СССР постепенно уменьшается.



Самая высокая долговая нагрузка в этом году наблюдается у Киргизии – 73% по отношению к ВВП. Далее идёт Грузия с показателем – 58% и Узбекистан – 44%. Основной скачок государственного долга произошёл в прошлом году из-за пандемии. В текущем году страны снова вынуждены брать займы, так как производство не восстановилось.



Позитивные изменения имеются у Туркмении, совокупный государственный долг которой по отношению к ВВП сокращается на протяжении двух лет, несмотря на закрытие границ. Привлечение иностранных инвесторов, продажа энергоресурсов позволили государству улучшить экономическое положение.



Отдельное внимание стоит уделить Белоруссии. Сложная политическая и социальная обстановка внутри страны заставляет белорусское руководство регулярно брать займы в России. Остановка экспорта в ЕС, санкционная политика поставили по факту государство в состояние выживания. Новые кредиты Минск берёт не только на реализацию проектов, но и для погашения старых займов.





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