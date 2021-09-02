Турция увеличивает закупку российского продовольствия

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2 сентября 2021, 10:51

Одним из главных покупателей российского продовольствия является КНР. Однако в «Поднебесной» намерены сократить закупку рыбы и птицы.



В августе лидирующее положение по объёмам импорта продовольствия из России заняла Турция. Анкара приобрела зерна на 1,3 миллиарда долларов, а масложировых товаров на 859 миллионов. На второй строчке находится ЕС, куда Россия поставляет продовольствие на 2,36 миллиарда долларов. Европейцы покупают у отечественных производителей рыбу, шрот, корма для животных, зерно. На третьем месте находится Китай.



Турция стала стратегическим партнёром для России. Через её территорию осуществляется поставка газа в страны ЕС. Эксперты не исключают рост объёмов экспорта, несмотря на имеющиеся политические разногласия. В дальнейшем Россия может поставлять детское питание и продукцию глубокой переработки. Объём поставок к 2030 году может увеличиться до 4 миллиардов долларов.



И Европу бы Россия не обидела, но многие операции ограничены санкциями и контрсанкциями. Несмотря на это плохой урожай, локдауны из-за коронавируса заставляют Брюссель пересматривать политику взаимоотношений с Москвой.





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