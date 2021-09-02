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2 сентября 2021, 10:35 Источник: The Mirror

Суд Великобритании приговорил нациста к чтению классической литературы. Такое решение представителя правосудия раскололо местное общество. Многие сочли приговор слишком мягким, а другие, наоборот, уверены в его справедливости. Они считают, что парень не совершил никакого серьезного преступления.

21-летний студент Бен Джон из графства Линкольншир был пойман на скачивании и распространении литературы о превосходстве белой расы и инструкциях по изготовлению взрывчатых веществ.

Во время слушания присяжные признали его виновным в хранении информации, которая может быть использована для подготовки теракта. За это ему грозил тюремный срок до 15 лет.

Но судья решил пожалеть Джона, посчитав инцидент «актом юношеской глупости» и дал ему условное наказание в два года. Главным требованием стало чтение классической литературы. Чтобы не уехать на нары, парню нужно сдавать экзамены по Уильяму Шекспиру, Чарльзу Диккенсу и Шарлотте Бронте. Если Бен Джон провалит тест, то приговор сразу вступит в силу.

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