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В США не исключили возможность сотрудничества с талибами с целью борьбы с ИГ*

, 21:13 Источник: РИА Новости

В США не исключили возможность сотрудничества с талибами с целью борьбы с ИГ*
pixabay.com

Вашингтон не исключает сотрудничества с представителями “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление сегодня, 1 августа, сделал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Он подчеркнул, что речь идет о возможном взаимодействии для борьбы с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация). “Это возможно”,- сказал он. При этом Милли назвал “Талибан” безжалостной группировкой в прошлом, отметив, что не знает, каково будущее этой радикальной группировки.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты взаимодействовали с талибами во время эвакуации “по очень узкому” спектру вопросов. Он добавил, что гордится действиями американских военных.

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