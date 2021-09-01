В Турции выявили рекордное за четыре месяца число летальных исходов от COVID-19

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1 сентября 2021, 20:54 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Турции суточный прирост скончавшихся от коронавирусной инфекции составил первого августа 290. Речь идет о максимальном показателе с шестого мая.

В турецком минздраве отметили, что за день в стране провели 302 869 тестов, обнаружили 23 946 новых носителей коронавируса. Количество скончавшихся составило 290 граждан.

16 апреля суточный прирост заболеваемости COVID-19 на турецкой территории был максимальным с начала пандемии. Тогда подтвердили 63 082 случая. Далее наблюдалось постепенное снижение. Ситуация стабилизировалась в июне - первой половине июля. Тогда выявляли от 5000 до 7000 носителей коронавируса. Но с середины второго летнего месяца в Турции стали фиксировать все больше зараженных. 30 апреля выявили максимальное число летальных исходов от COVID-19 - 394.

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