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Бывший премьер Италии Берлускони поступил в больницу Милана для обследования

, 15:24 Источник: РИА Новости

Бывший премьер Италии Берлускони поступил в больницу Милана для обследования
Сильвио Берлускони, фото: Massimo Alberico/Global Look Press

Сильвио Берлускони, ранее занимавший пост итальянского премьер-министра, в среду вновь попал в больницу Милана San Raffaele. Данная информация поступила от газеты il Messaggero, которая в своем материале ссылается на источник в парламенте Италии.

Отмечается, что в лечебном учреждении ему предстоит пройти очередное обследование. На минувшей неделе его уже обследовали в связи с появлением “"легкой проблемы" кардиологического характера. Берлускони покинул медучреждение спустя примерно сутки.

Около месяца он пробыл в San Raffaele в начале апреля. Несколько дней ему пришлось находиться в больнице в середине мая. Подчеркивалось, что Берлускони обследуют после того, как он осенью переболел COVID-19.

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