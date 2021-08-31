Представитель Генпрокуратуре Украины Рудь: Путина нельзя привлечь к ответственности по делу об «Иловайской трагедии»

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31 августа 2021, 18:24 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Юрий Рудь сообщил, что президенту России Владимиру Путину не могут предъявить подозрение по делу о событиях под Иловайском.

В конце августа 2014 года украинцы попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». В результате происшествия погибли 366 военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, потери Украины в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 млн дол.).

«Мы уважаем международное право. Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности»,- пояснил Рудь.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что существуют прецедентные решения, в частности, Международного суда ООН по делу Конго против Бельгии, где инстанция четко определила, что есть функциональный иммунитет касательно таких стран. По его словам, действия по вопросу привлечения к уголовной ответственности на данном этапе вызовут иск РФ против Украины в Международный суд ООН, который будет не в пользу ответчика.

«Мы понимаем, что Интерпол не объявляет по таким статьям в розыск. Мы понимаем, что есть Международный уголовный суд, который в своей деятельности не руководствуется никакими иммунитетами. И мы активно сотрудничаем с офисом прокурора Международного уголовного суда в этом направлении. Передаем соответствующие аналитические документы и информацию»,- отметил он.

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