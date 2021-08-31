ЕСПЧ постановил, что Россия не причастна к убийству журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой

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31 августа 2021, 16:06

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел доказательств причастности России к убийству журналистки и правозащиницы Натальи Эстемировой. Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года у своего дома в Грозном и найдена мертвой в тот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

На сайте ЕСПЧ сообщается, что заявителем выступила сестра правозащитницы Светлана Эстемирова. Жалоба женщины касалась не только похищения и убийства Натальи Эстемировой, но и проведения расследования.

Суд постановил, что в деле Эстемировой отсутствует нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). В решении отмечается, что власти не предоставили полного досье расследования, поэтому ЕСПЧ не смог сделать вывод о его тщательном проведении. ЕСПЧ призвал власти установить обстоятельства и исполнителей преступления, наказать ответственных.

В решении суда говорится, что «Россия должна выплатить заявительнице 20 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба».

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