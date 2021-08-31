Директора национального музея Алара Кариса избрали президентом Эстонии

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31 августа 2021, 15:50 Источник: ТАСС

Алар Карис, фото: Sander Ilvest via www.imago-imag/www.imago-images.de/globallookpress.com

Избранным президентом Эстонии стал директор национального музея Алар Карис. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Во втором туре голосования в Рийгикогу кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата из 80 проголосовавших. Для избрания необходимо 68 голосов. Отмечается, что для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.

Директор Эстонского национального музея был единственным кандидатом на пост президента республики.

Подсчет голосов затянулся из-за протеста депутата Консервативной народной партии Калле Грюнталя. Ему не понравилось, что депутат от Центристской партии Марика Туус-Лаул отдала свой голос, не выходя из автомобиля перед зданием Рийгикогу. У политика сломана нога, поэтому она не смогла присутствовать лично. Однако, рассмотрев претензию Грюнталя, избирательная комиссия пришла к выводу, что процедура голосования нарушена не была.

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