США забыли в Кабуле список своей агентуры

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31 августа 2021, 15:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

31 августа войдет в историю Исламской республики Афганистан или Эмирата Афганистан, кому как удобней теперь это новообразование называть, как национальный праздник освобождения от оккупантов. «Аллах акбар» кричали ночью на улицах талибы, стреляя трассирующими пулями в воздух, провожая последний американский транспортный самолет.

В аэропорту, который тут же заняли боевики спецназа «Талибан»* американцы оставили не только легкие вертолеты и системы зонального ПВО, но и нескольких служебных собак. Видимо, не поместились в «геркулес». Собак взяли на довольствие. Говорят, американцы на прощание передали представителям новых властей большой кейс с наличными за безнаказанную эвакуацию.

В Кабуле между тем «все спокойно», малолюдно, на перекрестках стоят вооруженные патрули талибов. Они не придираются, просто наблюдают за порядком. Реальных перестрелок не слышно. И хотя талибы обещали всем амнистию, по городу ползут слухи, что расправы только предстоят.

Дело в том, что талибы во время захвата Кабула умудрились без боя взять конспиративную квартиру, точнее црушный особняк. Разведчики доблестно сбежали в посольство, бросив в сейфе, в том числе, и список агентуры. Талибы по горячим следам даже похвалились этим в соцсетях. Правда, затем удалили запись.

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