Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после взрывов на складе боеприпасов и гибели 15 человек

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области и гибели 15 человек. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook, что президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее, - сообщает URA.RU.
Нурлан Ермекбаев ранее заявлял, что хочет покинуть пост главы Минобороны. Он рассказал, что принял решение об уходе сразу после того, как узнал о взрыве и гибели людей, но сначала сделает все возможное для ликвидации последствий ЧП.
В Казахстане 26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов, после чего в воздух начали взлетать боеприпасы.
В результате ЧП скончались 15 человек. Пострадали не менее 100 человек. Были эвакуированы 700 жителей близлежащих населенных пунктов.
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