Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после взрывов на складе боеприпасов и гибели 15 человек

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31 августа 2021, 12:26 Источник: URA.RU

Нурлан Ермекбаев, Фото: страница Берік Уәли на Facebook

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области и гибели 15 человек. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook, что президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее, - сообщает URA.RU.

Нурлан Ермекбаев ранее заявлял, что хочет покинуть пост главы Минобороны. Он рассказал, что принял решение об уходе сразу после того, как узнал о взрыве и гибели людей, но сначала сделает все возможное для ликвидации последствий ЧП.

В Казахстане 26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов, после чего в воздух начали взлетать боеприпасы.

В результате ЧП скончались 15 человек. Пострадали не менее 100 человек. Были эвакуированы 700 жителей близлежащих населенных пунктов.

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