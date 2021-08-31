Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко рассказал о ближайшем шаге по интеграции России и Белоруссии
31 августа 2021, 11:41Источник:
ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве могут подписать дорожные карты по интеграции.
Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым рассказал, что Лукашенко и лидер России на встрече в Москве могут подписать дорожные карты по интеграции.
Гордеев раскрыл: "Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты (Лукашенко и Путин) встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции".
Напомним, как известо, Александр Лукашенко приедет в Россию, и 9 сентября в Москве у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.