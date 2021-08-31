Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко рассказал о ближайшем шаге по интеграции России и Белоруссии

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31 августа 2021, 11:41 Источник: ТАСС

Владимир Семашко, фото: gazprom.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве могут подписать дорожные карты по интеграции.

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым рассказал, что Лукашенко и лидер России на встрече в Москве могут подписать дорожные карты по интеграции.

Гордеев раскрыл: "Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты (Лукашенко и Путин) встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции".

Напомним, как известо, Александр Лукашенко приедет в Россию, и 9 сентября в Москве у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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