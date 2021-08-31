КНДР возобновила работу реактора на ядерном комплексе Йонбене

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31 августа 2021, 11:27

США оказались в крайне сложном политическом положении из-за событий в Афганистане. Но помимо исламской республики головную боль Вашингтону добавила Северная Корея. По данным Международного агентства по атомной энергии, Пхеньян возобновил работу реактора на ядерном комплексе Йонбене. Об этом свидетельствуют сброс охлаждающей воды с объекта и признаки деятельности лаборатории.



Ранее считалось, что реактор заморожен. Но на снимках со спутников и из открытых источников над зданием клубится дым - признак протекающих химических процессов.



Йонбен находится недалеко от столицы Северной Кореи. Политологи объясняют возобновление его работы стремлением КНДР к повышению уровня выживаемости. Глава государства Ким Чен Ын посредством разработки нового ядерного оружия оказывает психологическое давление на руководство США.

В администрации президента Джозефа Байдена пока стараются не обращать внимание на Северную Корею. В Вашингтоне владеют информацией, что в Йонбене может производиться плутоний и высокообогащённый уран. Предположительно, это позволило КНДР создать боевые ядерные устройства, количество которых на текущий момент достигло 60 единиц.



Москва не имеет инструментов влияния на Пхеньян. МИД РФ порекомендовал коллегам из Северной Кореи придерживаться политики дипломатии, чтобы не усугублять конфликт.





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