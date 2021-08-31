Зеленский считает, что США не бросят Украину вслед за Афганистаном

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31 августа 2021, 10:51

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с делегацией чиновников в США. Переговоры с американским коллегой неоднократно переносились из-за событий в Афганистане.



Отъезд Зеленского сопровождался критикой оппозиции, которая обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. На этом фоне президент Украины надеется заключить с американским коллегой Джозефом Байденом договор о получении вооружения. Подготовка к переговорам сторон была очень сложной. Байден назначил Зеленскому встречу после того, как стала известна дата саммита в Женеве. Первоначально встреча должна была состояться 30 августа. Потом её перенесли на один день. Но перед самым вылетом стало известно, что Байден сможет принять украинскую делегацию только 1 сентября.



Политический эксперт Валентин Гладких призывает украинцев не ждать от встречи лидеров Украины и США каких-то значительных результатов. Актуальные вопросы по газопроводу «Северный поток-2» Байден уже обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Очевидно, украинская сторона в очередной раз получит словесную поддержку о важности сохранения суверенитета Украины.





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