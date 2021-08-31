Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал, почему Россия не поддержала резолюцию по Афганистану

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31 августа 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

Василий Небензя, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Совет Безопасности ООН 30 августа принял резолюцию, призывающую движение "Талибан" (террористическая организация в России запрещена) исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганских граждан и иностранцев из Афганистана.

За резолюцию Великобритании, Франции и США проголосовали 13 государств. Россия и Китай воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя итоги голосования по резолюции в Совбезе, заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан" ответственность за провал своего многолетнего присутствия в Афганистане.

Небензя рассказал, что некоторые озабоченности России в тексте резолюции не учли.

Политик уточнил, что в документе не упоминается необходимость борьбы с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны.

В резолюцию, по словам Небензи, не включили тезис о негативном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане.

Небензя подчеркнул, что Россия последовательно выступает за мирный, безопасный и стабильный Афганистан, с территории которого не будет исходить террористических и наркотических угроз.

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