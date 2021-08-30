Бывший депутат Рады Хмара призвал власти Украины дождаться «подходящего момента» для захвата Крыма силой

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30 августа 2021, 21:26

фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара обратился к киевским властям с призывом дождаться «подходящего момента» для захвата Крыма силой. В эфире Четвертого канала бывший депутат Рады выразил мнение, что такой момент наступит при условии, если Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, а Россия «ослабнет».

Хмара подчеркнул, что договор «немедленно нужно отменять – это будет шаг к возвращению украинских территорий». Он призвал киевских политиков «прислушаться к тем, кто что-то в этом понимает»,- передает РИА Новости.

На Украине неоднократно звучали призывы к пересмотру договора по Азовскому морю. В МИД РФ пояснили, что односторонний выход из соглашения приведет к «определенным последствиям», которые коснутся обеих стран.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года.

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