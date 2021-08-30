Порошенко дал советы Зеленскому, как вести себя во время встречи с Байденом

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30 августа 2021, 19:30 Источник: РИА Новости

Petro Poroshenko, globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как вести себя во время встречи с Джозефом Байденом. В понедельник, 30 августа, Зеленский вылетел в США. В ходе официального визита в США у него запланирована встреча с Байденом, в том числе в формате тет-а-тет.

Порошенко полагает, что главное для Зеленского - установить хорошие личные отношения доверия с президентом США. "Как минимум на том уровне, который был при моей каденции",- добавил он.

Порошенко также посоветовал Зеленскому "не повышать тон на встрече с американским коллегой Джо Байденом".

"Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?" - говорится в заявлении Порошенко, опубликованном в Telegram-канале.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана.

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