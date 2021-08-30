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Китай опровергает, что становится первой ядерной державой мира

, 17:35

Китай опровергает, что становится первой ядерной державой мира

Пекин пошёл Вашингтону на уступки и согласился на переговоры по вопросам Афганистана и обстановки в Южно-Китайском море.

Стороны провели диалог впервые с момента вступления Джозефа Байдена в должность президента. Глава Белого дома считает конкуренцию с Китаем главной геополитической задачей 21 века. В ходе диалога заместитель министра обороны США Майкл Чэйсу и руководитель отдела по международным коммуникациям генерал-майор китайской армии Хуан Сюэпином договорились о поддержании имеющихся между сторонами коммуникационных линий.

В США считают, что Китай в скором времени превзойдёт их и Россию по ядерным силам. Если у Москвы с Вашингтоном хотя бы имеются точки соприкосновения по контролю за количеством ядерных боеголовок, то с Пекином по таким вопросам никто не подписывал никаких соглашений. Заместитель командующего стратегического командования США генерал Томас Бассьер напомнил, что Китай строит огромное количество новых ракетных шахт. В развёрнутом виде у КНР имеется порядка двухсот боеголовок. Но в ближайшие годы их количество увеличится как минимум вдвое. К тому же Китай проводит чаще других государств мира испытания современных ракет, отметил генерал. Помимо этого в «Поднебесной» уже имеются виды оружия, аналогов которых нет ни у одной страны мира. Китай пока молчит о своих военных достижениях или опровергает их устами партийной прессы.

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