Обострение конфликта на Донбассе может сорвать запланированную встречу президентов Украины и США

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30 августа 2021, 17:14

Националистические партии «Свобода», «Национальный корпус» призывают руководство страны к активным действиям. В частности, на переговорах Зеленский должен привлечь Вашингтон к решению конфликта на юго-востоке Украины. Ряд украинских политиков считают выполнение Минских соглашений по имеющемуся плану прямой дорогой ДНР/ЛНР к получению суверенитетов. Националисты Украины напомнили Зеленскому о возможностях США. Вашингтон может помочь Киеву оружием и внешнеполитической поддержкой. Особенно Украина заинтересована в блокировке газопровода «Северный поток-2».



Украинское военное руководство обеспокоено происходящими на Донбассе событиями. Только за последние выходные украинские позиции были обстреляны 18 раз. Несколько солдат ВСУ получили ранения. В ДНР объяснили, что огонь вёлся в ответ на провокации с украинской стороны.



Подготовка Зеленского к визиту в США 31 августа и без этого проходит в сложных условиях. В последние дни августа на Украине вспоминают события 2014 года, произошедшие близ населённого пункта Иловайск. В «котёл» попали сотни украинских солдат, многие из которых погибли. Расследование парламентской следственной комиссии не дало ответов на вопросы о причинах трагедии.





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