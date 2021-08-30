ИГ взяла ответственность за обстрел аэропорта Кабула в понедельник

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30 августа 2021, 17:18

фото: Kabir, globallookpress.com

Террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России, взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник, 30 августа. Ранее сегодня утром системы противоракетной обороны США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту столицы Афганистана.

О взятой ответственности ИГ сообщается в Telegram-канале связанного с ИГ Nasher News. «... солдаты халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша"»,— цитирует переведённое Reuters сообщение «Коммерсантъ».

Из СМИ известно, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. Власти США заявили, что обстрел аэропорта на его работу не повлиял.

В аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан и афганцев после захвата талибами (представители запрещено в РФ террористического движения «Талибан») власти в Афганистане.

26 августа в районе этого аэропорта прогремело несколько взрывов. В результате теракта погибло почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих США. Ответственность взяли на себя боевики «Вилаят Хорасан» (ответвление ИГ, признанной террористической организацией и запрещенной в РФ).

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