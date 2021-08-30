Украина может поссорить Молдавию с Россией

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30 августа 2021, 15:40

Украинские власти запретят с 1 сентября пересечение своей границы автотранспорту с приднестровскими номерами. До этого пересечение границы с такими знаками запретила соседняя Румыния. Это означает полную блокаду непризнанной республики.



Молдавский президент лично просит украинского коллегу отложить введение ограничительных мер на январь 2022 года. Но украинская сторона, по всей видимости, не собирается выполнять эту просьбу, ведь там, где можно «насолить» России, нет места компромиссам. И это несмотря на то, что буквально на днях президенты Молдавии и Украины обменялись дружественными визитами.



По данным МИД Приднестровской молдавской республики, нейтральные номера получили примерно 5% из около 100 тыс. автомобилистов. Украинская сторона уже делала одну отсрочку сразу после избрания Майи Санду президентом Молдавии. Но приднестровцы так и не получили нейтральные госномера. Если Украина не предоставит ещё одну отсрочку, то у молдавского президента будут проблемы с приднестровскими властями, а через них и с Россией.





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