Американист Константин Блохин назвал цель охоты США за российскими гражданами

Аргументы Недели → В мире 13+

30 августа 2021, 15:09

фото: pixabay.com

Российских граждан, арестованных в Соединенных Штатах Америки и других странах по инициативе американских властей, используют для давления на Россию и в качестве «козыря» на переговорах.

Таким мнением поделился в беседе с Общественной службой новостей Константин Блохин - американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН. МИД России обвинил США в «охоте» за россиянами, которая ведётся с 2008 года.

Замглавы департамента по правам человека при МИД Григорий Лукьянцев заявил, что правоохранительные органы США нередко привлекают россиян, проживающих в третьих странах, к ответственности перед американским законом.

Американист Константин Блохин пояснил, что США целенаправленно задерживает граждан РФ, чтобы использовать их в своих интересах во время переговоров с Кремлём. Эксперт раскрыл, что США не ведут такую политику официально, но задержания россиян, особенно в третьих странах, которые лояльны Америке, имеются.

Потом становится целым достижением возвращение задержанных граждан на родину, в Россию.

В Белом доме не рассказывают о том, что они этот способ практикуют, но не чураются его использовать, в качестве рычага давления, или чтобы использовать задержанных в переговорных процессах другим делам и вопросам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости