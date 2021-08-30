В США осудили 12 террористов за подготовку похищения губернатора

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30 августа 2021, 11:19

Федеральный суд в Мичигане приговорил Тая Гарбина к тюремному сроку за подготовку похищения главы штата Гретчен Уитмер. 25-летний парень входил в состав радикальной группировки, которая выступает против ограничительных мер, введённых в штате.



Радикалы решили разобраться с главой региона своими методами. После похищения они намеревались устроить над ней показательный суд, но заговор был раскрыт. Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек. Гарбин свою вину не отрицает. Суд учёл чистосердечное признание, из-за чего приговор оказался весьма мягким – шесть лет и три месяца тюрьмы. Остальным участникам преступления грозит пожизненное заключение.



Ограничения в штате начали вводить в прошлом году из-за распространяющейся по всей стране пандемии. Работодатели сворачивали бизнес, сокращали штат сотрудников, снижали зарплаты. Жители Мичигана выходили на акции протеста, но это ничего не изменило. Ситуация усугубилась после заявлений президента Дональда Трампа, который считал, что в Мичигане «стоило бы» снять все ограничительные меры. Тай Гарбин был возмущён сокращением дохода. Работая механиком, он начал искать единомышленников и в скором времени примкнул к праворадикалам. Однако в группировке уже были осведомители службы безопасности США, которые и передали информацию о заговоре в ФБР.





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