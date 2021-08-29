В Польше пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией

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29 августа 2021, 21:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Пограничники Польши задержали людей, разрушивших возводимое заграждение на белорусском участке границы, в количестве 13 человек. Данная информация поступила от Пограничной стражи страны.

В задержании принимали участие также солдаты Войска польского. Среди задержанных гражданин Нидерландов, остальные - польские граждане. В сообщении говорится, что эти люди “разрушили технические заграждения” на польско-белорусской границе.

Подчеркивается, что в скором времени им предъявят обвинение. Мариуш Каминьский, польский министр внутренних дел и администрации, назвал случившееся “абсолютно неприемлемым”. Он добавил, что задержанные “понесут уголовную ответственность за свои действия”.

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